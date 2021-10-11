Всероссийский фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве. В его рамках специалисты «Роснефти» поделились итогами арктической научной программы.

На фестивале представители «Роснефти» рассказали, как изучают Арктику, чтобы сохранить ее уникальную природу. За 10 лет было проведено несколько десятков экспедиций. Наблюдения за белыми медведями, моржами — ключевыми видами животных — только часть большой научной программы. Совместно с компанией «Иннопрактика» идет работа над созданием препарата, который поможет очистить северные моря от хронических углеродных загрязнений. Невидимые глазу психрофилы — бактерии, живущие в холоде — могут питаться нефтепродуктами и тем самым помочь решить одну из экологических задач.

Источник фото: телеканал «360»

«Перспектива препарата после того, как мы получим все разрешения на его применение — возможность очистки уже существующих загрязнений, которые, безусловно, присутствуют в портовых зонах. Это также так называемое наследие советского исследования Арктики на полярных станциях — то есть это возможность естественным образом очистить хрупкую экосистему Арктики», — сказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко.

Источник фото: телеканал «360»

В поисках нужных микроорганизмов ученые исследовали более 300 проб воды, грунта и органики северных морей, провели сотни лабораторных экспериментов и теперь «обкатывают» технологию на беломорской биологической станции МГУ — в условиях, максимально приближенных к реальным.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас это, конечно, просто уникальный полигон. Здесь, используя инструменты биостанций проточные, морские аквариумы, мы можем имитировать загрязнения и проверить на ранних стадиях — как развивался этот проект до готовой формы препарата, которая есть сейчас — проверить, насколько он будет справляться с такими загрязнениями», — рассказал научный руководитель проекта «Иннопрактики», научный сотрудник биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Источник фото: телеканал «360»

Свежими данными ученые поделились с потенциальными коллегами — студентами МГУ на фестивале Nauka 0+. Он прошел более чем на 300 площадках по всей стране.