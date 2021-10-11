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    11 октября 2021, 21:14

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве

    «Роснефть» поделилась итогами арктической научной программы на фестивале Nauka 0+ в Москве

    Анастасия Максимовских

    Всероссийский фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве. В его рамках специалисты «Роснефти» поделились итогами арктической научной программы.

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве

    На фестивале представители «Роснефти» рассказали, как изучают Арктику, чтобы сохранить ее уникальную природу. За 10 лет было проведено несколько десятков экспедиций. Наблюдения за белыми медведями, моржами — ключевыми видами животных — только часть большой научной программы. Совместно с компанией «Иннопрактика» идет работа над созданием препарата, который поможет очистить северные моря от хронических углеродных загрязнений. Невидимые глазу психрофилы — бактерии, живущие в холоде — могут питаться нефтепродуктами и тем самым помочь решить одну из экологических задач.

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Перспектива препарата после того, как мы получим все разрешения на его применение — возможность очистки уже существующих загрязнений, которые, безусловно, присутствуют в портовых зонах. Это также так называемое наследие советского исследования Арктики на полярных станциях — то есть это возможность естественным образом очистить хрупкую экосистему Арктики», — сказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко.

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В поисках нужных микроорганизмов ученые исследовали более 300 проб воды, грунта и органики северных морей, провели сотни лабораторных экспериментов и теперь «обкатывают» технологию на беломорской биологической станции МГУ — в условиях, максимально приближенных к реальным.

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Для нас это, конечно, просто уникальный полигон. Здесь, используя инструменты биостанций проточные, морские аквариумы, мы можем имитировать загрязнения и проверить на ранних стадиях — как развивался этот проект до готовой формы препарата, которая есть сейчас — проверить, насколько он будет справляться с такими загрязнениями», — рассказал научный руководитель проекта «Иннопрактики», научный сотрудник биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

    Фестиваль Nauka 0+ прошел в Москве | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Свежими данными ученые поделились с потенциальными коллегами — студентами МГУ на фестивале Nauka 0+. Он прошел более чем на 300 площадках по всей стране.