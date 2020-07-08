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    08 июля 2020, 23:35

    Феномен «мертвой воды» удалось объяснить. В ней останавливались корабли, которые шли на полном ходу

    Арина Гудилова

    Французские ученые разгадали феномен «мертвой воды», обнаруженный более века назад. Заходя на эту территорию, корабли замедлялись или останавливались во время движения, несмотря на работу двигателей. Подробнее — в материале «360».
    Феномен «мертвой воды» удалось объяснить. В ней останавливались корабли, которые шли на полном ходу

    Впервые это явление было обнаружено в 1893 году, когда норвежский исследователь Фритьоф Нансен путешествовал к северу от Сибири. Таинственная сила замедлила его, и он едва мог маневрировать, не говоря уже о том, чтобы набрать нормальную скорость.

    Экспериментально феномен описали в 1904 году. Шведский физик и океанограф Вагн Вальфрид Экман провел опыт в лаборатории. Он показал, что волны, образующиеся под поверхностью из-за смешения слоев соленой воды и пресной воды, взаимодействуют с кораблем и создают сопротивление. Однако полностью феномен «мертвой воды» он объяснить не смог.

    Команда ученых из Университета Пуатье провела исследование и смогла объяснить этот эффект. Их работа опубликована в PNAS 6 июля 2020 года. Они вычислили, что изменения скорости связаны с формированием определенных волн. Они действуют как волнистая конвейерная лента, которая двигает корабль то вперед, то назад и не дает сдвинуться.

    Также на стыке пресной и соленой воды возникает сильное сопротивление, которое носит название волнообразного торможения Нансена. Именно эти два фактора и останавливают корабли, несмотря на работающие двигатели.

    Ученые отмечают, что явление «мертвой воды» наблюдается во всех морях и океанах, где смешиваются воды различной плотности (солености или температуры

    Это исследование стало частью более крупного исторического проекта, в рамках которого ученые пытаются выяснить, почему во время сражения при Акциуме в 31 года до нашей эры суда Клеопатры проиграли. Они объективно были крупнее и сильнее, чем корабли Октавиана, однако потерпели поражение. Ранее эксперты выдвинули версию о том, что на исход битвы также оказала влияние «мертвая вода».

    В древности же проигрыш приписывали реморам (чудовище в виде большой черной тени, в белой маске с рогами козла — прим. ред) и рыбам-присоскам, которые облепили корпуса судов.