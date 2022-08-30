Фейк: Земле грозит всемирный потоп

В соцсетях появились фейковые сообщения о том, что бурляще-кипящие «подземные моря» могут полностью затопить нашу планету. «360» выяснил, почему нельзя верить в такие антинаучные прогнозы.

Фейк

В околонаучных пабликах во «ВКонтакте» распространяется информация о грядущем потопе. По словам авторов постов, бурляще-кипящие «подземные моря» могут затопить планету. Они аргументируют это тем, что в одной Западной Сибири на глубине полутора километров плещется триллион кубометров горячей воды.

Правда

Под поверхностной частью нашей планеты действительно есть «подземный океан». Однако, как выяснили ученые, вода находится в составе минерала рингвудита, на глубине от 700 до 1400 километров, в мантии Земли.

То есть это нельзя назвать водой в привычном понимании слова: она не подвергается испарению, кипению и другим физическим процессам, которые происходят на поверхности с H2О. Следовательно, вытечь такие «подземные моря» не могут.

Источник фото: «Википедия»

Проект, распространяющий антинаучную информацию, относится к секте «АллатРа». Это «религиозное движение», основанное на Украине в 2014 году и действующее в том числе в России, некоторых странах Европы (с преимущественно славянским населением) и США.

Учение основано на книгах некоей Анастасии Новых, которую никто никогда не видел. В нем нашлось место и египетскому культу бога солнца, и инопланетянам, и, конечно, всемирному заговору с оккультизмом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.