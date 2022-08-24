Фейк: вакцина Pfizer изменяет геном человека

В Сети распространились данные о результатах шведского исследования, якобы показавшего, что мРНК-вакцина Pfizer проникает в печень и превращается в ДНК. «360» удостоверился в том, что эта информация недостоверна.

Фейк

Сообщение появилось в соцсети «ВКонтакте» 2 августа. В нем говорилось, что исследование, проведенное Лундским университетом (Швеция), якобы показало: мРНК-вакцина от Pfizer проникает в печень и превращается в ДНК. Утверждалось, что исследование «оспорило утверждения о том, что мРНК-вакцины от COVID-19 никаким образом не изменяют и не взаимодействуют с вашей ДНК».

Правда

Лундский университет еще 10 марта 2022 года опубликовал уточнения по поводу своего исследования. В материале говорится, что ученые не проверяли, изменяет ли вакцина Pfizer геном человека, — это было первое исследование in vitro по превращению мРНК-вакцины в ДНК внутри клеток человеческого происхождения.

Действительно, в изучаемых клетках-хозяевах была ДНК, преобразованная из мРНК-вакцины. Но, как подчеркнули ученые, результаты были получены в экспериментальных условиях в чашках Петри — еще неизвестно, интегрируется ли преобразованная ДНК в ДНК клеток в геноме, а если да, какие это имеет последствия.

Отдельно говорится о том, что исследование проводилось на клетках печени человека из одной клеточной линии. Клеточные линии отличаются от клеток живых организмов. Клетки печени, которые использовали в исследовании, более генетически нестабильны, чем клетки печени человека, пояснили ученые. Также неизвестно, можно ли добиться такого же эффекта в клетках других типов тканей.

В статье Лундского университета особо отмечается, что проведенное исследование не должно быть поводом изменить решение о вакцинации.

Таким образом, утверждения о том, что мРНК-вакцины встраиваются в ДНК человека и изменяют геном, неверны.

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