Наука 05 марта 2024, 13:06 Фейк: северное сияние в Москве появилось из-за секретной американской программы Данные о северном сиянии в Москве из-за секретной программы США оказались фейком George Zakharchuk/Russian Look/globallookpress

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В Сети появилась информация, согласно которой северное сияние в Москве 4 марта стало результатом секретной американской программы по установлению нового миропорядка. «360» опроверг эту информацию.

Фейк

В Telegram-канале «Депутат Енгалычева», который принадлежит депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой, опубликовали пост о том, что полярное сияние в столице появилось из-за распыления химтрейлов (инверсионные следы от двигателей самолетов).

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Автор публикации считает, что северное сияние стало побочным эффектом от попытки неких сил установить новый мировой порядок с помощью проекта DARPA «Голубой луч». В рамках этой программы якобы используют голограммы в специальном слое атмосферы. Их искусственно создают химтрейлами. Также в посте отметили, что в этих широтах никогда не замечали северных сияний, а теперь они происходят регулярно.

Правда

На самом деле в ночь на 4 марта была магнитная буря, которую описали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В учреждении подчеркнули, что полярные сияния можно будет увидеть на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

К вечеру 3 марта к Земле подлетели массы веществ, выброшенные Солнцем в ночь с 28 на 29 февраля. Несмотря на отсутствие полярных сияний в прогнозе, их физика достоверно известна.

Такие явления обычно наблюдают в широтах от 67 градусов и выше, однако во время высокой солнечной активности их нижняя граница может сдвигаться на 20-25 градусов, то есть до 42-45 градусов северной широты. При этом Москва находится на 55-й параллели. Таким образом, ничего экстраординарного и конспирологического в полярном сиянии на широте столицы нет.

Северные сияния уже наблюдали в московском небе. Например, 17 марта 2015 года. Тогда причиной явления тоже стало геомагнитное возмущение на Земле. Также сложился ряд благоприятных условий: хорошая видимость, безоблачное небо, очень сухой воздух. В регионе на тот момент уже неделю господствовал антициклон.

Яркие всполохи стали чаще замечать в несвойственных им широтах благодаря распространению технологий. Теперь сотни людей могут запечатлеть северное сияние и распространить кадры в Сети.

Таким образом, информация о появлении северного сияния в Москве из-за секретной программы США оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.