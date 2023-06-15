Наука 15 июня 2023, 21:00 Фейк: Красноярск занимает первое место в списке городов с самым грязным воздухом РИА «Новости»

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В феврале в СМИ появилась информация, что российский город Красноярск занял первое место в списке населенных пунктов с самым загрязненным воздухом. «360» разбирался в ситуации.

Фейк

Согласно информации в сетевом издании «Проспект мира», Красноярск занял первое место в рейтинге сайта для мониторинга загрязнения воздуха IQAir.

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В начале февраля в Красноярске и других сибирских городах вводили режим «черного неба», уровень загрязнения воздуха обозначался как «очень высокий».

Причиной введения режима «черного неба» чаще всего становятся промышленные предприятия, Красноярск является одним из промышленных центров России. Также «вклад» в загрязнение воздуха вносят выхлопные газы автомобилей, а сибирском городе зимой многие автомобилисты ночью часами прогревают машины, чтобы с утра они могли завестись.

Перечисленные факторы усугубляются тем, что Енисей никогда не замерзает, даже в сильный мороз. Красноярск находится в котловине и окружен северными отрогами Восточного Саяна. Город признан одним из самых компактных среди городов-миллионников, в населенном пункте много высокоэтажных зданий. Все это не позволяет ветрам продувать территорию и развеивать смесь из загрязнений, испарений и выбросов.

Правда

По данным портала мониторинга, Красноярск по итогам 2022 года расположился на 87-м месте. СМИ зафиксировали статистику на момент, когда в городе отмечались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) и был введен режим «черного неба». Первые строчки в рейтинге IQAir занимают индийские, пакистанские и китайские города.

Информация, что Красноярск является городом с самым загрязненным воздухом является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.