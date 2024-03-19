Наука 19 марта 2024, 14:45 Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с Россией

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Вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе в беседе с ИА НСН рассказал о прекращении сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям с Россией.

Эксперт считает, что такое решение затронет не только Россию и саму организацию, но и науку в целом. Он также отметил, что ученые, работающие в организации, были против прекращения сотрудничества.

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«ЦЕРН занимается фундаментальными исследованиями в области высоких энергий. Большой адронный коллайдер не имеет аналогов. Конечно, участие в этих передовых исследованиях — не только престиж, это передовой фронт современной науки», — сказал он.

Российские ученые покинут ЦЕРН в декабре 2024 года, когда закончится соглашение.