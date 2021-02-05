Улучшить тесты на коронавирус поможет эталонный образец SARS-CoV-2

Центр имени Гамалеи разработал эталонный образец SARS-CoV-2. Он поможет избежать ошибок при диагностике пациентов на коронавирус. В планах — выявлять вирус в разных концентрациях.

О разработке стандартного образца инактивированного штамма SARS-CoV-2 4 февраля объявил Минздрав, напомнила газета «Известия». Росстандарт его зарегистрировал и внес в базу Государственной службы стандартных справочных данных.

Письма с просьбами предоставить образец вируса в институт поступали регулярно с самого начала пандемии. С выделенным вирусом от больного из Коммунарки в марте 2020 года специалисты начали работать сразу — вывели методику для взаимодействия с ним в условиях лаборатории, в том числе и для оценки аналитических характеристик ПЦР-тестов. Далее началось сотрудничество с ВНИИМС Росстандарта.

«Так лабораторный стандартный образец вируса был доработан до уровня государственного стандартного образца», — пояснил руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

Он подчеркнул, что после появления эталонного образца можно будет контролировать и отдельные тест-системы, и всю систему лабораторной диагностики. Вероятность ложноположительных или ложноотрицательных результатов в итоге сведется к минимуму.

По мнению разработчиков тестов на коронавирус, в перспективе возникнет необходимость в создании стандартной панели. Это набор эталонных образцов разной концентрации, которые приготовили из стандартного штамма. Мера позволит взять под контроль чувствительность тестов.