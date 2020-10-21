Эротические статуэтки нашли на раскопках в Москве

По данным издания «Мослента», владельцем коллекции был театральный капельдинер Фома Семенович Злов. Он собирал коллекцию 200 лет назад и показывал ее самым близким друзьям.

«Свой жизненный путь фигурки закончили на дне помойной ямы, куда их выбросили за ненадобностью в конце XIX столетия, возможно, уже после смерти владельца», — рассказали в музее Москвы, куда отправилась коллекция.

Ранее таяние ледников в Альпийский горах привело к обнаружению в этих местах древних артефактов. Природа защитила их от гниения — все предметы дошли до нашего времени в отличном состоянии.

Археологам удалось отыскать деревянную фигурку и шнурованные туфли, которые были созданы в третьем тысячелетии до нашей эры. Также они нашли нить из растительных волокон, которой может быть более шести тысяч лет. Ученые даже придумали новый термин для таких исследований — «ледниковая археология».