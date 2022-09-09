Энергоблок БН-800 Белоярской АЭС впервые запустили на чистом МОКС-топливе | 360°

Наука 09 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Энергоблок БН-800 Белоярской АЭС впервые запустили на чистом МОКС-топливе Энергоблок 4 БН-800 Белоярской АЭС запустили в работу на МОКС-топливе РИА «Новости»

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Четвертый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС включен в сеть и возобновил производство электроэнергии по завершении очередного планово-предупредительного ремонта (ППР). Об этом сообщили представители «Росатома».

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По итогам очередной перегрузки ядерного топлива вся активная зона БН-800 полностью переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо. Такое произошло впервые.

РИА «Новости»

Старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов назвал перевод БН-800 на МОКС-топливо долгожданным событием для атомной отрасли. По его словам, впервые в истории российской атомной энергетики компания сможет отработать эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и замкнутым ядерным топливным циклом.

Это именно та веха, ради которой изначально проектировался БН-800, строился уникальный атомной энергоблок и автоматизированное производство топлива на ГХК Александр Угрюмов Старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ»

«Передовые технологии рециклинга ядерных материалов позволят значительно расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы отходов», — сказал он.

РИА «Новости»

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана. Более того, производство лидирует на глобальном рынке рынка стабильных изотопов.

Впервые серийные МОКС-ТВС были загружены в активную зону БН-800 в январе 2020 года. Первая полная перегрузка БН-800 МОКС-топливом состоялась в январе 2021 года, и далее за две последующие перегрузки все тепловыделяющие сборки были поэтапно заменены на инновационные МОКС-ТВС.

Также во время ППР на энергоблоке выполнили капитальный ремонт главного циркуляционного насоса с заменой выемной части. Специалисты провели техобслуживание и ремонт насосов, теплообменников, парогенераторов и турбогенератора. Кроме того, выполнен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений трубопроводов, проведены испытания системы контроля герметичности оболочек с использованием метрологической сборки.

РИА «Новости»

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров сказал, что станция является своего рода флагманом, который приближает российскую атомную отрасль к новой технологической платформе на основе замкнутого ядерно-топливного цикла.

«Применение МОКС-топлива позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики. А самое главное, в реакторе БН-800 можно повторно, после соответствующей переработки, использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС», — отметил он.

Сегодня Белоярская АЭС является одним из флагманов, приближающих российскую атомную отрасль к новой технологической платформе на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Иван Сидоров Директор Белоярской АЭС

Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на Горно-химическом комбинате. Для запуска производства была организована широкая отраслевая кооперация при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

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