eLife: ученые нашли способ борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам

Ученые Техасского университета нашли способ борьбы с устойчивостью бактерий в антибиотикам. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал eLife.

Уточняется, что специалисты нашли способ подавить белок, которые отвечает за уязвимость бактерий перед медикаментами.

«Другие подходы направлены на ингибирование белков сопротивления, но никто не думал о том, чтобы попытаться предотвратить их образование в первую очередь», — рассказала руководитель группы Деспойна Мавриду.

По результатам исследований ученые планируют объединить белок с антибиотиками, чтобы сделать их эффективность выше.