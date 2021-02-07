Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» во время расследования по ковиду в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая отправилась в китайский город Ухань, обнаружили там «важные улики». Они касаются роли рынка морепродуктов «Хуанань» в распространении новой коронавирусной инфекции.

Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов «Хуанань» и на одном из крупнейших в городе рынке — «Байшачжоу», где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты, сообщил Bloomberg зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ.

Как отметил ученый, делегаты миссии сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды.

Дашак сообщил, что эксперты во время обследования рынка «Хуанань» обнаружили «важные улики». Несмотря на то, что продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения, «он все еще практически не поврежден», считает Дашак.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — рассказывает ученый.

По его словам, китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, смогли определить места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого, обратил внимание Дашак.

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда: до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — добавил он.

Насколько ему известно, вирусы передаются по «запутанным рекам зарождения» и проследить этот путь сложно и потребуется очень много времени.

«То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заключил Дашак.