Эксперты назвали лучший танк для третьей мировой войны

По данным «Газеты.ru», они имели в виду вооруженный конфликт, который мог произойти в период холодной войны.

Эксперты уточнили, что в 70-е годы прошлого века танк стоил не слишком дорого, а его характеристики были лучше, чем у аналогичной техники НАТО. Например, танк обладал высокой огневой мощью, маневренностью и скоростью.