Эксперты назвали лучший танк для третьей мировой войны
Эксперты из Военно-исторического музея Дрездена рассказали, что считают Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным «Газеты.ru», они имели в виду вооруженный конфликт, который мог произойти в период холодной войны.
Эксперты уточнили, что в 70-е годы прошлого века танк стоил не слишком дорого, а его характеристики были лучше, чем у аналогичной техники НАТО. Например, танк обладал высокой огневой мощью, маневренностью и скоростью.