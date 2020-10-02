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    02 октября 2020, 17:02

    Эксперты назвали лучший танк для третьей мировой войны

    Дарья Морозова

    Эксперты из Военно-исторического музея Дрездена рассказали, что считают Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным «Газеты.ru», они имели в виду вооруженный конфликт, который мог произойти в период холодной войны.

    Эксперты уточнили, что в 70-е годы прошлого века танк стоил не слишком дорого, а его характеристики были лучше, чем у аналогичной техники НАТО. Например, танк обладал высокой огневой мощью, маневренностью и скоростью.

    Новости SMI.FM