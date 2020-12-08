Эксперт Зайцев оценил опасность вскрытия капсулы с образцами астероида Рюгу

5 декабря «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами астероида. Таким образом он завершил свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Затем ее передали японским ученым. В скором времени ее планируют вскрыть.

Как считает Зайцев, внутри может быть все, что угодно. Он напомнил, как во время первой лунной экспедиции специалисты принимали серьезные меры, чтобы максимально уменьшить опасность занести какие-либо «внеземные угрозы» на Землю. Все космонавты и образцы грунта проходили карантинные мероприятия.

Вместе с тем эксперт полагает, что «коробочки с Рюгу» опасаться не нужно. По его словам, японские ученые являются грамотными и хорошо осведомленными о том, что делать с такими объектами. Капсула хорошо «стерилизовалась» в условиях сильного нагрева в атмосфере нашей планеты.

«Будем надеяться, что японцы не оплошают. Не хотелось бы к ковиду добавить еще что-то внеземное», — подчеркнул Зайцев.

Он добавил, что движение самого астероида Рюгу давно изучено и контролируется, поэтому столкновения с Землей бояться тоже не стоит. Если он изменит траекторию, об этом узнают заблаговременно.