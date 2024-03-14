Наука 14 марта 2024, 11:08 Эксперт ВШЭ Гарбук усомнился, что ИИ станет умнее человека

Читать 360tv в

Искусственныый интеллект вряд ли сможет освоить все, что умеет человек и стать умнее него. Об этом сайт телеканала «Звезда» рассказал директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук.

По его словам, нейросети придумывали люди с учетом того, что они могли выполнять то, что может человек, но при этом искусственный интеллект не обладает здравым смыслом. По словам эксперта, тот факт, что компьютер смог решить ЕГЭ, не говорит о том, что он стал умнее человека.

Реклама

«То, что отдельные технологии с успехом проходят тесты, предназначенные для людей, вообще не означает, что технологии стали умнее человека», — отметил Сергей Гарбук.

Авторы: