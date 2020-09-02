Эксперт прокомментировал чип Илона Маска

По его словам такое изобретение требует множества исследований и огромных финансовых вложений. Влияние чипа на работу мозга следует изучать еще долго.

«То, что он сейчас делает, нужно воспринимать как маркетинговый ход», — считает Назаренко.

Ранее Илон Маск рассказал, что первое чипирование человека будет довольно дорогим, но потом цена пойдет на спад.

«Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — заявил Маск.

В компании Neuralink надеются, что в будущем система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а другие люди не будут замечать чип.

Сам чип сделают размером с монету. Он будет влиять на работу мозга, поэтому понадобится для избавления от различных болезней.