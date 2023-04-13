Наука 13 апреля 2023, 19:23 Эксперт по кибербезопасности Косарев: ИИ может кардинально изменить человеческую жизнь в ближайшие годы

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Нейросети и искусственный интеллект развиваются с невероятной скоростью, и уже в ближайшие пять лет в этой сфере может произойти революция. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.

По его мнению, в ближайшее время человеческая жизнь может начать кардинально меняться. Это связано с развитием ИИ, которое провоцирует существенные социальные изменения в обществе.

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Косарев отметил, что в течение пяти лет могут появиться индивидуальные помощники, в которых будет содержаться информация о нашей жизни, эмоциях, мыслях.

«Анализируя эту информацию, ИИ будет давать ответы конкретно для нас — как поступать, что говорить, где жить, чему учиться и о чем думать, чтобы чувствовать себя хорошо», — подчеркнул Борис Косарев.

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