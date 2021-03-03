Эксперт по акустике рассказал, почему людям нравится петь в душе

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик в беседе с РИА ФАН рассказал, почему почти всем нравится петь в душе, и по какой причине голос в ванной комнате звучит так хорошо.

«Красиво и мощно извлекать звук при помощи своего голоса дано далеко не каждому. Но ванная комната — это, как правило, гулкое и изолированное помещение малого объема, стены, пол и потолок которого выполнены из жестких, хорошо отражающих звук поверхностей», — отметил специалист.

По его словам, чаще всего в отделке санузлов применяется керамическая плитка. Из мягких вещей, которые поглощают звук, в ванной есть только коврик и полотенце. Благодаря этому в душевой комнате обеспечиваются прекрасные физические условия для усиления даже самого робкого голоса.