Эксперт оценил вручение Нобелевки исследователям черных дыр

По данным издания, британский математик и физик Роджер Пенроуз получил Нобелевку за доказательство того, что свойства черных дыр подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

«В данном случае и теория Эйнштейна, которая давно уже является фактом, она многократно подтверждалась, и вот это очередное подтверждение», — заметил Егоров.

В свою очередь американского астронома Геза и немецкого астрофизика Генцеля наградили за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.

«У всей материи галактики есть своя сила притяжения и все это взаимно притягивается друг к другу. То есть это серьезное изменение понимания того, как устроена наша галактика и все другие галактики на масштабе совсем короткого времени», — прокомментировал специалист.