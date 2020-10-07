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    07 октября 2020, 14:22

    Эксперт оценил вручение Нобелевки исследователям черных дыр

    Артур Блянихов

    Блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что Нобелевскую премию по физике получили исследователи черных дыр.

    По данным издания, британский математик и физик Роджер Пенроуз получил Нобелевку за доказательство того, что свойства черных дыр подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

    «В данном случае и теория Эйнштейна, которая давно уже является фактом, она многократно подтверждалась, и вот это очередное подтверждение», — заметил Егоров.

    В свою очередь американского астронома Геза и немецкого астрофизика Генцеля наградили за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.

    «У всей материи галактики есть своя сила притяжения и все это взаимно притягивается друг к другу. То есть это серьезное изменение понимания того, как устроена наша галактика и все другие галактики на масштабе совсем короткого времени», — прокомментировал специалист.

    Новости SMI.FM