Эксперт объяснил тренд возвращения ученых в Россию из США

Председатель совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края Артем Наркевич объяснил, что ученые начали массово возвращаться в Россию из США и Европы из-за развития крупных целевых программ по улучшению научно-технической базы в РФ, написало ИА Nation News.

Ранее о тренде возвращения российских специалистов на родину сообщил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он привел в пример университет Сколтех, где 40% профессоров — зарубежные, а половина всех остальных — те, кто приехал в Россию после работы за границей. Наркевич заметил, что сейчас ученые гораздо реже уезжают из нашей страны.

«Сегодня среди ученых гораздо меньше желающих уехать из страны. Этот тренд существует и связан с крупными целевыми программами по развитию научно-технической научной базы и повышению заработной платы в сфере науки. Я думаю, что постепенно научная аудитория более-менее находит удовлетворение от ситуации, которая складывается с наукой у нас в стране», — поделился мыслями эксперт.

По его словам, в последнее время большое количество денег идет на создание научных центров мирового уровня в РФ. Здесь достойная заработная плата, которая ощутимо растет. Как считает Наркевич, в России нужно расширить сетку минигрантовых фондов и конкурсов. Это важно, чтобы поддерживать не только взрослых, успешных специалистов, но и молодежь.