Эксперт объяснил, может ли формироваться врожденный иммунитет к коронавирусу

Он пояснил, что иммунитет к ОРВИ врожденным быть не может, но с коронавирусом немного другая ситуация. Эксперт уточнил, что это важная вещь для выживания вида.

«Ребенок рождается с определенным, важнейшим для сохранения вида уровнем защиты против этих инфекций. То, что пишут, что есть клеточный иммунитет, очень похоже, что действительно к коронавирусу есть», — рассказал Жемчугов.

Также он добавил, что имеет значение, какой это именно коронавирус, и назвал исследования на эту тему большой, но интересной работой.