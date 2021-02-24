Эксперт назвал опасность вспышек на Солнце

Сотрудник РАН Антон Рева рассказал, чем опасны вспышки на Солнце. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он уточнил, что это может повлиять на работу спутников и другую аппаратуру в космосе.

«Нас, кто находится на Земле, это не касается, поскольку магнитное поле Земли нас защищает, но сейчас в космосе спутники летают, их магнитное поле Земли не защищает, и потенциально это может привести к отказу оборудования», — рассказал Рева.

Также он заключил, что подобные прецеденты встречаются достаточно редко.