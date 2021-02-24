facebook_pixel
    24 февраля 2021, 15:30

    Эксперт назвал опасность вспышек на Солнце

    Дарья Морозова

    Сотрудник РАН Антон Рева рассказал, чем опасны вспышки на Солнце. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Он уточнил, что это может повлиять на работу спутников и другую аппаратуру в космосе.

    «Нас, кто находится на Земле, это не касается, поскольку магнитное поле Земли нас защищает, но сейчас в космосе спутники летают, их магнитное поле Земли не защищает, и потенциально это может привести к отказу оборудования», — рассказал Рева.

    Также он заключил, что подобные прецеденты встречаются достаточно редко.