Эксперимент над мозгом покойника провели в новосибирском крематории

Поводом для жуткого исследования стало видео, снятое в 1996 году. На нем неизвестные, предположительно, ученые подключили к голове лежащего в гробу покойника провода энцефалографа. Медицинский аппарат, изучающий активность головного мозга, якобы зафиксировал импульсы, характерные для испуганного человека.

На видео заявляется, что участвовавший в исследовании человек скончался несколькими днями ранее, а энцефалограф использовался исправный. Сейчас никаких данных об авторах эксперимента не сохранилось, как и доказательств того, что все происходящее на экране — правда. Гроб был закрыт, поэтому нельзя быть уверенными, что в нем действительно лежал умерший.

Основатель Новосибирского крематория и Музея мировой погребальной культуры Сергей Якушин решил проверить этот опыт с помощью современного оборудования. Он повторил эксперимент при участии нейрофизиолога Сергея Яроша.

Исследователи зафиксировали все происходившее в крематории на фото и видеокамеры. Гипотеза об активности мозга после смерти человека не подтвердилась. Якушин считает, что ролик 1996 года мог быть провокацией противников кремации.