Эксперимент показал скорость распространения коронавируса

Для эксперимента специалисты и корреспонденты NHK использовали специальный краситель, который видно только при ультрафиолете. Он сыграл роль коронавируса. Участникам предложили отправиться в ресторан. Один из них якобы был разносчиком коронавируса, а девять других — потенциальными зараженными.

Исследование показало, что за 30 минут человек с новой инфекцией «заразил» остальных. Краситель оказался на руках, лицах, крышках, закрывавших подносы с едой, а также на ручках специальных щипцов, с помощью которых участники наполняли свои тарелки. Кроме того, краситель попал на ручки кувшинов и других емкостей с напитками.

Позже специалисты повторили эксперимент. Однако на этот раз они попросили персонал ресторана как можно чаще менять приборы, а участников постоянно дезинфицировать руки. В итоге площадь покрытия ладоней частичками красителя сократилась в 30 раз. На лицах людей их не было совсем.

Таким образом, в Японии доказали, что кафе и рестораны представляют собой «очаги» распространения коронавируса. А рекомендации по способам предотвращения заражения новым вирусом подтвердили свою действенность.