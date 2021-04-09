Эксперимент показал, что крысы могут определять рак по запаху изо рта

В Новгородской области протестировали технологию обнаружения онкологических заболеваний из выдыхаемого пациентами воздуха с помощью лабораторных крыс. Она показала свою эффективность. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дни.ру» рассказали, что погруженные в наркоз крысы вдыхали воздух, который выдыхали больные и здоровые люди. При этом активность грызунов отслеживалась с помощью электродов. Оказалось, что крысы реагируют на запах изо рта больных людей особым образом. В рамках эксперимента они точно определили рак легких у 71% пациентов и рак желудка у 77% пациентов.