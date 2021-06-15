Экономист объяснила, какой прогноз по инфляции считать наиболее верным

Экономист НИУ ВШЭ Мариам Мамедли рассказала о расчете примерного прогноза по инфляции. Об этом сообщил News.ru.

Ученые считают, что рассчитать прогноз со стопроцентной вероятностью невозможно. Самыми точными названы модели расчетов, сделанных с использованием не идеальных, а доступных данных, которые учитывают предварительные показатели.

Точность прогнозов играет важную роль для развития денежно-кредитной политики Центробанка и оценки экономической ситуации в стране.