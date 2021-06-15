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    15 июня 2021, 15:45

    Экономист объяснила, какой прогноз по инфляции считать наиболее верным

    Дарья Морозова

    Экономист НИУ ВШЭ Мариам Мамедли рассказала о расчете примерного прогноза по инфляции. Об этом сообщил News.ru.

    Экономист объяснила, какой прогноз по инфляции считать наиболее верным

    Ученые считают, что рассчитать прогноз со стопроцентной вероятностью невозможно. Самыми точными названы модели расчетов, сделанных с использованием не идеальных, а доступных данных, которые учитывают предварительные показатели.

    Точность прогнозов играет важную роль для развития денежно-кредитной политики Центробанка и оценки экономической ситуации в стране.