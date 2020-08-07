Экологи обнаружили самую холодную точку на Земле

Уточняется, что температура в этом месте может опускаться до 90-94 градусов мороза. Здесь находятся впадины глубиной около трех метров. Воздух на этой территории такой холодный, что им невозможно дышать. Более того, находясь там, человек может заработать ожоги.

Специалисты нашли участок благодаря наблюдениям при помощи спутника NASA Aqua и Landsat 8 в течение 17 лет. Прошлый рекорд по самым низким температурным показателям был зафиксирован в 1983 году, информирует ИА Nation News.

Ранее работники Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили, что среднегодовая глобальная температура в следующие пять лет окажется как минимум на один градус выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

По информации климатологов, средняя температура на планете уже превышает норму на один градус. Генеральный секретарь организации Петтери Таалас заявил о необходимости приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры до 1,5 градуса.