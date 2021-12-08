Экипаж «Союза МС-20» проводили под песню «Трава у дома» на японском языке

Экипаж корабля «Союз МС-20» перед полетом вышел из гостиницы «Космонавт» под песню «Трава у дома» группы «Земляне». Первый куплет был спет на русском языке, а припев — на японском.

Новую версию песни записал дуэт Deai, который состоит из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева, отметили в Роскосмосе.

Десятки лет экипажи «Союзов» отправляются на стартовую площадку под композицию «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Песня стала неофициальным гимном российской космонавтики, отметили в Роскосмосе.

Новую интерпретацию традиция получила из-за того, что на корабле «Союз МС-20» к МКС отправятся два японца: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Вместе с ними в полет отправится также российский космонавт Александр Мисуркин.

Старт «Союза МС-20» на ракете «Союз-2.1а» ожидается в среду, 8 декабря, в 10:38 по московскому времени, отметило РИА «Новости». Стыковка корабля с МКС ожидается в 16:41 по московскому времени. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря.

Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на МКС.