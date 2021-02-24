Экипаж МКС засверлит трещину в модуле «Звезда»

Экипаж Международной космической станции (МКС) отметил края трещины, ставшей причиной утечки воздуха в модуле «Звезда». Концы трещины засверлят, чтобы остановить ее увеличение, сообщило NASA.

Экипаж МКС отметил края трещины для засверливания и сделал ее слепок. О работах в российском модуле «Звезда» сообщили на сайте американского аэрокосмического агентства, передало РИА «Новости».

Российские космонавты обнаружили в модуле «Звезда» по меньшей мере шесть трещин. На следующей неделе экипаж МКС окончательно загерметизирует трещину длиной 4,5 сантиметра, обнаруженную в промежуточной камере модуля в октябре прошлого года.

Утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в сентябре 2019 года. Спустя год экипаж станции обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере российского модуля. В Роскосмосе сообщали, что трещина не угрожает МКС и экипажу. Для компенсации утечку на МКС регулярно пополняют запасы азота и кислорода путем доставки с Земли на грузовых кораблях.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил о планах по отправке посадочного аппарата на Луну. Пуск с космодрома Восточный наметили на октябрь 2021 года.