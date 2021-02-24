Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заизолировал несколько потенциальных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Роскосмоса Дмитрий Белкин.

«Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры», — сообщил замглавы пресс-службы госкорпорации.

Во вторник для поиска возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» отключили систему подачи кислорода СКВ-1. Впервые утечку воздуха на МКС заметили в сентябре 2019 года. Экипаж станции в 2020 году временно заделал одну трещину, которую обнаружили в промежуточной камере модуля «Звезда».

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» 17 февраля доставил на борт МКС инструменты для временной герметизации трещин и 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха. Российские космонавты также пытались приступить к работе с микроскопом для поиска трещин, но по неустановленным причинам с прибором возникли проблемы.