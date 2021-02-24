facebook_pixel
    24 февраля 2021, 14:30

    Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха

    Александр Блинов

    Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заизолировал несколько потенциальных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Роскосмоса Дмитрий Белкин.

    Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха

    «Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры», — сообщил замглавы пресс-службы госкорпорации.

    Во вторник для поиска возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» отключили систему подачи кислорода СКВ-1. Впервые утечку воздуха на МКС заметили в сентябре 2019 года. Экипаж станции в 2020 году временно заделал одну трещину, которую обнаружили в промежуточной камере модуля «Звезда».

    Грузовой корабль «Прогресс МС-16» 17 февраля доставил на борт МКС инструменты для временной герметизации трещин и 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха. Российские космонавты также пытались приступить к работе с микроскопом для поиска трещин, но по неустановленным причинам с прибором возникли проблемы.