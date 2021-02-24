Экипаж МКС сообщил о шести трещинах в корпусе модуля «Звезда»

В корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции может быть не менее шести трещин, из-за которых происходит утечка воздуха. Об этом экипаж МКС сообщил в ходе переговоров с Землей, трансляцию которых вело NASA.

Первую трещину в промежуточной камере российского модуля космонавты обнаружили и временно заделали в октябре. В среду экипаж заклеил вторую трещину. Завтра на МКС проведут обследование третьей трещины, которую обнаружили рядом со стыковочным узлом. В пятницу экипаж обследует еще три трещины. Об этом космонавту Сергею Рыжикову сообщили из Центра управления полетами (ЦУП), рассказало РИА «Новости».

Ранее экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха, которая впервые была зафиксирована на станции в сентябре 2019 года. Из-за негерметичности на МКС падает давление воздуха, для компенсации утечки МКС регулярно приходится наддувать азотом и кислородом, запасы которых на станции периодически пополняют путем доставки грузовыми кораблями с Земли.