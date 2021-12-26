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    26 декабря 2021, 19:59

    Экипаж китайской космической станции совершил выход в открытый космос

    Китайские космонавты Гуанфу и Чжиган совершили выход в открытый космос

    Максим Зинкин

    Космонавты китайской космической станции «Тяньгун» вышли в открытый космос для проведения плановых работ. Об этом сообщило представительно Китая в Вене со ссылкой на Управление программой пилотируемых полетов КНР.

    Выход в космическое пространство был совершен в 18:44 по времени Пекина (13:44 по московскому) Е Гуанфу и Чжай Чжиганом. Со станции им ассистировала третья участница команды — Ван Япин.

    Космонавты прибыли на станцию 16 октября, это был их второй выход в открытое космическое пространство.

    Первый был совершен 7 ноября Ван Япин и Чжай Чжиганом. Япин стала первой китайской женщиной, совершившей выход в космос.

    В рамках первого выхода космонавты провели необходимый комплекс работ, подключив в работу внешние системы станции.

    Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров с орбиты МКС поздравил жителей Звездного Городка с наступающим Новым годом.