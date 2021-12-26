Экипаж китайской космической станции совершил выход в открытый космос

Космонавты китайской космической станции «Тяньгун» вышли в открытый космос для проведения плановых работ. Об этом сообщило представительно Китая в Вене со ссылкой на Управление программой пилотируемых полетов КНР.

Выход в космическое пространство был совершен в 18:44 по времени Пекина (13:44 по московскому) Е Гуанфу и Чжай Чжиганом. Со станции им ассистировала третья участница команды — Ван Япин.

Космонавты прибыли на станцию 16 октября, это был их второй выход в открытое космическое пространство.

Первый был совершен 7 ноября Ван Япин и Чжай Чжиганом. Япин стала первой китайской женщиной, совершившей выход в космос.

В рамках первого выхода космонавты провели необходимый комплекс работ, подключив в работу внешние системы станции.

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