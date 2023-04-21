Наука 21 апреля 2023, 20:22 Его обнаружили на древней мумии: назван вирус-убийца, который может проснуться во время таяния ледников РЕН ТВ: древний вирус может пробудиться из-за таяния ледников Pxhere

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Ученые обнаружили рак носоглотки у египетской мумии, открытие оказалось невероятным, ведь долгое время считалось, что онкологические заболевания относятся к современным, но это еще не все. Оказалось, что в ледниках дремлет одна страшная инфекция, которую может разбудить глобальное потепление. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным здания, в ледниках находится вирус-убийца. Речь идет о натуральной оспе. На протяжении столетий эта высокозаразная инфекция держала в страхе весь мир.

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«По самой распространенной версии, натуральная оспа появилась на земле десятки тысяч лет назад. Первыми носителями вируса были африканские грызуны, позднее от животных заразились люди», — написало издание.

Следы оспы обнаружили на мумии фараона Рамзеса V. Как предполагают генетики, заболевание и стало причиной его смерти. А ведь это — 1160-е годы до нашей эры.

Несмотря на то, что ученые и медики смогли предотвратить распространение оспы в 1980 году, нельзя сказать, что инфекция была полностью уничтожена.

«Французский ученый Жан-Мари Клавери утверждает, что вирус оспы исчез только с поверхности земли, но остался в ледниках, которые сейчас активно тают», — указано в публикации.

Недавно человечество столкнулось с новой болезнью, которая привела к пандемии. Речь идет о коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что была создана вакцина от коронавируса, до сих пор появляются все новые и новые штаммы.

Ранее «360» писал, что во всем мире активно начал распространятся подвид коронавирусной инфекции «арктур». Он отличается высокой заразностью и умеет обходить сформировавшийся к COVID-19 иммунитет.