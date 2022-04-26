Египтолог Тилдесли назвала значение мумий младенцев в гробнице Тутанхамона

Египтолог Джойс Тилдесли рассказала, что означают мумии младенцев, которые нашли в гробнице Тутанхамона. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным ИА Nation News, это оказались две мертворожденные дочери фараона. По мнению ученых, они должны были помочь Тутанхамону в загробном мире.

«Либо физически находясь в лодке с Тутанхамоном, либо просто имея в виде духов, поддерживающие его, пока он в лодке путешествует в загробный мир», — пояснила Тилдесли.