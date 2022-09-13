Эффективные методы диагностики и восстановления фертильности разработали в Нижнем Новгороде | 360°

Наука 13 сентября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Эффективные методы диагностики и восстановления фертильности разработали в Нижнем Новгороде

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Специалисты Приволжского медуниверситета Нижнего Новгорода разработали эффективные методы диагностики и восстановления фертильности. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ Татьяна Мотовилова, запатентованная диагностика, в отличие от ранее существовавших, не травматична и не способна ухудшить репродуктивный прогноз.

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«Менструальная кровь является непосредственным отделяемым-субстратом из полости матки, биомаркеры, находящиеся в ней, отражают функцию клеток эндометрия, что может служить достаточно информативным тестом состояния слизистой полости матки. Для проведения анализа требуется всего один миллилитр выделений, которые легко забираются во время гинекологического приема; лабораторией же используется популярный метод иммуноферментного анализа», — уточнила гинеколог.

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По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, разработанная врачами система лечения доказала свою состоятельность. Например, плацентарно-лазерная терапия эффективна в 70% случаев, что существенно превосходит эффективность традиционного подхода.

В университете уточнили, что теперь вместо антибиотиков при неспецифическом эндометрите назначают препараты поливалентных бактериофагов или же лазерную терапию.

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