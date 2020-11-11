Эффективное вещество для борьбы с COVID-19 выделили из организма лам
Исследование провели специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга, сообщил журнал Science. За основу работы они взяли научные наблюдения за реакцией лам на введение белка вируса SARS-CoV-2.
Через два месяца, обнаружили ученые, иммунная система животного начала вырабатывать зрелые нанотела против коронавируса. Специалистам удалось идентифицировать среди них те, что связываются с вирусом сильнее всего. Их эффективность выше, по сравнению с другими антителами лам.
Найденные у лам «нанотела» намного меньше человеческих антител, обладают лучшим воздействием на коронавирус и достаточно стабильны. Сделанные американскими исследователями выводы в перспективе могут способствовать созданию препаратов для лечения COVID-19.
С начала пандемии во всем мире подтвердили, по данным университета Джонса Хопкинса, свыше 51 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 1,2 миллиона человек.