Эффективное вещество для борьбы с COVID-19 выделили из организма лам

В США ученые нашли у лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу. Организм животного способен вырабатывать зрелые антитела через два месяца после внедрения вируса.

Исследование провели специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга, сообщил журнал Science. За основу работы они взяли научные наблюдения за реакцией лам на введение белка вируса SARS-CoV-2.

Через два месяца, обнаружили ученые, иммунная система животного начала вырабатывать зрелые нанотела против коронавируса. Специалистам удалось идентифицировать среди них те, что связываются с вирусом сильнее всего. Их эффективность выше, по сравнению с другими антителами лам.

Найденные у лам «нанотела» намного меньше человеческих антител, обладают лучшим воздействием на коронавирус и достаточно стабильны. Сделанные американскими исследователями выводы в перспективе могут способствовать созданию препаратов для лечения COVID-19.

С начала пандемии во всем мире подтвердили, по данным университета Джонса Хопкинса, свыше 51 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 1,2 миллиона человек.