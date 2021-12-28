Джеймса Бонда упрекнули в незнании правил гигиены

Ученые пришли к выводу, что Джеймс Бонд часто подвергал себя риску подхватить инфекцию, забывая помыть руки, и игнорировал правила безопасности. Статья об этом опубликована в журнале Travel Medicine and Infectious Disease.

Исследователи под руководством Воутера Грауманса из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) заявили, что секретные агенты, которые заняты шпионажем и борьбой с терроризмом, пренебрегают правилами инфекционной безопасности.

Для подтверждения этого авторы работы изучили 86 международных поездок, которые Джеймс Бонд совершил в ходе фильмов, вышедших в 1962–2021 годах. Ученые обнаружили повышенную сексуальную активность суперагента. Кроме того, зачастую между знакомством и сексуальным контактом проходило недостаточно времени для обмена медицинскими анамнезами. При этом повышенная смертность (27,1%) его партнеров вызывает тревогу.

По наблюдениям исследователей, за все фильмы Джеймс Бонд только два раза мыл руки. При этом герой ел немытые фрукты и подвергался риску заражения вибриозом, норовирусом и гепатитом, поедая сырых устриц. А в одном из эпизодов агент потрогал руками сырую курицу, чтобы отвлечь с помощью нее голодных крокодилов. Но и после этого он не стал мыть руки. А когда на Бонда напала пиявка, он удалил ее при помощи зажигалки, хотя это опасно, так как пиявка может извергнуть все свое внутреннее содержимое в его кровоток, что вызовет бактериемию и сепсис.

Исследователи упрекнули агента 007 в невежестве в вопросах гигиены и профилактики тропических болезней. По их мнению, работодатель Бонда MI-6 должен более ответственно подходить к безопасности своего агента.

Ранее продюсер Барбара Брокколи, которая работала над картиной «Не время умирать», прокомментировала слухи о том, что главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде может исполнить женщина. Она рассказала, что ждет бондиану в будущем, после ухода из франшизы Дэниела Крэйга, игравшего секретного агента.