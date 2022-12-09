Наука 09 декабря 2022, 02:11 Двигатель для полета к границе Солнечной системы создадут в России Директор ОКБ «Факел» заявил о разработке двигателя для полета к границе Солнечной системы Unsplash

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Специалисты ОКБ «Факел» разрабатывают двигатель для доставки космического аппарата к границе Солнечной системы. Работа проходил под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт», сообщил в разговоре с ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков.

Он уточнил, что речь идет об электроракетном двигателе очень большой мощности. Его еще называют безэлектродным плазменным ракетным двигателем.

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«Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе — полеты к краю Солнечной системы», — отметил Абраменков.

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Он добавил, что агрегат будет двухступенчатым. Плазма будет идти по центральному каналу, стенки которого потребуется хорошо охлаждать, чтобы он не сгорел из-за высокой температуры. Внутри канала разработчикам придется создать такую плотность магнитного поля, чтобы плазма текла и не касалась стенок.

Ранее сотрудники предприятия не работали с подобными физическими принципами и процессами, поэтому работа займет большое количество времени.

ОКБ «Факел» входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» Роскосмоса.