Наука 18 ноября 2022, 13:58 Две новые галактики обнаружили с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал две ранее неизвестные галактики freepik

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал две ранее неизвестные ученым галактики, сообщило NASA. По данным агентства, объекты зародились через 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва.

По подсчетам ученых, одна из галактик образовалась через 350 миллионов лет после зарождения Вселенной. Если их предположения окажутся верными, объект официально станет самым старым из всех зафиксированных ранее. Сейчас такой считают галактику, которую обнаружили телескоп «Хаббл» — она появилась через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

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«От этих наблюдений просто идет кругом голова. Это совершенно новая глава в астрономии», — рассказала Паола Сантини, член команды исследователей. Она сравнила сделанное открытие с археологическими раскопками. По ее словам, открывшиеся факты о Вселенной ошеломительны.

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Ранее американское космическое агентство показало кадры рождения новой звезды. Уникальную фотографию сделали при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые рассказали, что объект еще «молодой» — ему не более 100 тысяч лет.