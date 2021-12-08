Две мумии с золотыми пластинами вместо языков найдены в Каире

Археологи обнаружили в Каире две мумии, мужчины и женщины. Вместо языков у них оказались золотые пластины. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мумии лежали гробницах в известняковых саркофагах. Ученые предполагают, что возраст мумий примерно 2500 лет.

Кроме самих тел археологи нашли артефакты, в том числе ритуальные сосуды канопы, амулет в виде скарабея и погребальные статуэтки. Все это лежало в гробнице мужчины. Гробница женщины была разграблена и сохранилась в плохом состоянии.

Мумии с золотыми языками ученые находили и раньше. Египтяне клали золотые пластинки, чтобы дух умершего мог общаться с Осирисом — царем загробного мира.

Ранее во время раскопок в Израиле группа археологов нашла маленький камень для пращи, возраст которого превышает 2000 лет. На поверхности камешка оказалось имя древнегреческого царя Диодота Трифона, который в 142-138 годах до нашей эры правил в империи Селевкидов. Таким образом находка археологов подтверждает историю возникновения Хануки.