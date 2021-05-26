Два потенциально опасных астероида пролетят рядом с Землей

В ближайшую неделю рядом с Землей пролетят два крупных астероида. Один из них больше статуи Свободы в Нью-Йорке, а второй размером с Эйфелеву башню. В NASA считают их потенциально опасными для нашей планеты.

Информацию о небесных телах предоставили в пресс-службе Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые выделили космический объект 2021 JF1, который со скоростью порядка 17 километров в секунду пролетит недалеко от Земли 27 мая. Его диаметр оценивают в 94-210 метров, что больше статуи Свободы. В NASA считают этот астероид одним из наиболее опасных околоземных объектов группы «Аполлон».

Еще одно небесное тело — 2021 КТ1 — приблизится к нашей планете 1 июня. По оценке специалистов, он пройдет от Земли на расстоянии в 13 миллионов километров. Скорость астероида — около 18 километров в секунду, а диаметр сравним с Эйфелевой башней в Париже — от 150 до 330 метров.

«Недалеко» от Земли ежегодно пролетают порядка 180 астероидов — и небольших, и внушительных размеров. События происходят регулярно и реальных рисков не несут.