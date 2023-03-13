Наука 13 марта 2023, 11:15 Дрон для поиска утечек на трубопроводах разработали в России

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В Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина (РГРТУ) разработали дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

По словам лидера проекта Кирилла Выставкина, поиск утечек будет осуществляться при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

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«Сам дрон из себя будет представлять гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и уменьшит скорость относительно дронов на четырех моторах», — добавил он.

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Полученные данные будут отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек.