13 марта 2023, 11:15
Дрон для поиска утечек на трубопроводах разработали в России
В Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина (РГРТУ) разработали дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.
По словам лидера проекта Кирилла Выставкина, поиск утечек будет осуществляться при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.
Реклама
«Сам дрон из себя будет представлять гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и уменьшит скорость относительно дронов на четырех моторах», — добавил он.
Реклама
Полученные данные будут отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек.
Искусственный интеллект
Реклама
Реклама