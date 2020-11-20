Древнюю керамическую мастерскую нашли в Севастополе
Сотрудники Института археологии РАН во время раскопок в Севастополе на мысе Хрустальный обнаружили керамическую мастерскую из IV–III веков до нашей эры. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Было найдено четыре печи для обжига и керамические изделия. Также там располагалась площадка, на которой, предположительно, сушили эти изделия.
«Обнаружение крупных гончарных производственных комплексов эллинистического времени является чрезвычайно интересным археологическим открытием», — рассказали в пресс-службе института.