Древнюю керамическую мастерскую нашли в Севастополе

Было найдено четыре печи для обжига и керамические изделия. Также там располагалась площадка, на которой, предположительно, сушили эти изделия.

«Обнаружение крупных гончарных производственных комплексов эллинистического времени является чрезвычайно интересным археологическим открытием», — рассказали в пресс-службе института.