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    20 ноября 2020, 15:59

    Древнюю керамическую мастерскую нашли в Севастополе

    Дарья Морозова

    Сотрудники Института археологии РАН во время раскопок в Севастополе на мысе Хрустальный обнаружили керамическую мастерскую из IV–III веков до нашей эры. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    Было найдено четыре печи для обжига и керамические изделия. Также там располагалась площадка, на которой, предположительно, сушили эти изделия.

    «Обнаружение крупных гончарных производственных комплексов эллинистического времени является чрезвычайно интересным археологическим открытием», — рассказали в пресс-службе института.