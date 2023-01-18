Наука 18 января 2023, 11:51 Древнюю египетскую гробницу обнаружили на западном берегу реки Нил

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Археологи обнаружили на западном берегу Нила, в современном египетском городе Луксор древнюю гробницу. Ее возраст составляет порядка 3500 лет. По предположениям специалистов, в ней могут храниться останки члена королевской династии. Об этом сообщил «Ридус».

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Гробница сохранилась плохо, однако по ее внешнему виду ученые смогли сделать вывод, что она относится к эпохе фараонов Эхнатона и Тутанхамона. Наводнения и известняковые отложения уничтожили часть надписей. Специалистам предстоит установить, кто именно захоронен внутри.