Древнюю ампулу для благовоний с отпечатком пальца гончара нашли в Турции

Древнюю ампулу для благовоний обнаружили в Турции во время раскопок. На ней сохранился отпечаток пальца гончара. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.

Возраст ампулы составляет около 1400 лет. Она украшена фигурой святого Менаса с верблюдами и рисунками крестообразной формы.

В таких ампулах паломники хранили святую воду или масло. По данным ученых, ее владелец побывал с паломничеством в египетской Александрии.