Наука 21 февраля 2023, 22:20 Древний туалет со смывом обнаружили в Китайском дворце

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Китайские археологи обнаружили в древнем дворце туалет со смывом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание China Daily.

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Специалистам удалось обнаружить лишь нижнюю часть конструкции со смывом. Пока они не смогли установить, как выглядел туалет целиком. По всей видимости, он располагался в помещении. Смывная труба выходила в яму на улице. Археологи предположили, что слуги наливали новую воду в чашу при каждом использовании.