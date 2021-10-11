Древний меч обнаружили археологи в Испании

Испанские археологи обнаружили древний меч размером 92 сантиметра на острове Мальорка в Средиземном море. Предполагается, что он был изготовлен раньше 793 года до нашей эры, сообщило РИА ФАН со ссылкой на научный журнал Journal of Archaeological Science.

Изначально возраст находки оценили в 3200 лет. Изучив артефакт, исследователи пришли к выводу, что меч никогда не использовался в бою. Скорее всего, это был ритуальный или статусный предмет, изготовленный как часть церемониальной амуниции, либо в качестве подношения.

Археологи полагают, что существует еще 19 аналогичных мечей. Однако большинство из них разрушены, поэтому найденный на Мальорке меч является самой ценной находкой на данный момент.

Ранее археологи нашли в Норвегии древние лыжи возрастом 1300 лет. Находка была сделана в парке Райнхейен на горе Дигерварден. Одна из лыж была обнаружена еще 2014 году, а вторую удалось извлечь из-под льда только недавно.