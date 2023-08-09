Наука 09 августа 2023, 18:21 Древний комплекс захоронений обнаружили челябинские археологи в Аркаиме

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Археологи из Челябинска завершили раскопки древнего детского захоронения в Аркаиме. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского музея-заповедника.

Работы длились на протяжении четырех лет. В текущем году специалисты исследовали 100 квадратных метров территории. Они обнаружили жертвенник с черепом козы и оградительный ров. Находки являются важными элементами погребальной архитектуры той эпохи. Ров отделял мир мертвых от живых, служил водоотводом и местом для ритуальных обрядов.