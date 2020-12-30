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    30 декабря 2020, 09:53

    Древний инструмент для шлифовки шкур обнаружили в израильской пещере

    Полина Петрова

    Древнейший инструмент для обработки и шлифовки шкур обнаружили в пещере Табун в Израиле. Возраст находки составляет приблизительно 350 тысяч лет, пишет Journal of Human Evolution.
    Древний инструмент для шлифовки шкур обнаружили в израильской пещере

    Орудие представляет из себя округлый булыжник небольших размеров из доломита, информирует «ПолитЭксперт».

    «Хотя этот инструмент кажется простым, его раннее появление и тот факт, что он не имеет аналогов на столь ранней стадии человеческой эволюции, придают ему мировое значение», — уточнил один из авторов исследования Рон Шимельмиц.

    Отмечается, что инструмент был создан за 50 тысяч лет до появления Homo sapiens. Тогда в современном Израиле жили другие виды рода Homo.