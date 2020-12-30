Древний инструмент для шлифовки шкур обнаружили в израильской пещере
Древнейший инструмент для обработки и шлифовки шкур обнаружили в пещере Табун в Израиле. Возраст находки составляет приблизительно 350 тысяч лет, пишет Journal of Human Evolution.
Орудие представляет из себя округлый булыжник небольших размеров из доломита, информирует «ПолитЭксперт».
«Хотя этот инструмент кажется простым, его раннее появление и тот факт, что он не имеет аналогов на столь ранней стадии человеческой эволюции, придают ему мировое значение», — уточнил один из авторов исследования Рон Шимельмиц.
Отмечается, что инструмент был создан за 50 тысяч лет до появления Homo sapiens. Тогда в современном Израиле жили другие виды рода Homo.