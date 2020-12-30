Древний инструмент для шлифовки шкур обнаружили в израильской пещере

Орудие представляет из себя округлый булыжник небольших размеров из доломита, информирует «ПолитЭксперт».

«Хотя этот инструмент кажется простым, его раннее появление и тот факт, что он не имеет аналогов на столь ранней стадии человеческой эволюции, придают ему мировое значение», — уточнил один из авторов исследования Рон Шимельмиц.

Отмечается, что инструмент был создан за 50 тысяч лет до появления Homo sapiens. Тогда в современном Израиле жили другие виды рода Homo.