Древний алкогольный напиток обнаружили в Китае

Археологи из Китая обнаружили в центральной части страны древний сосуд с алкогольным напитком. Его возраст оценивают более чем в пять тысяч лет. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сосуд обнаружили в деревне Яньшао провинции Хэнань. В этом месте ученые регулярно проводят свои исследования. Специалистам удалось установить, что напиток создали благодаря ферментации злаковых культур. О том, какого качества найденный напиток, информации не поступило.

Ученые отметили, что подобная находка свидетельствует о том, что на территории данного региона успешно развивалось виноделие.

Ранее китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов в одной из пещер провинции Хэнань. Возраст каждой находки составляет примерно 32 тысячи лет.

Кроме того, было обнаружено более десяти тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст всех находок варьируется от 30 до 40 тысяч лет. Также специалисты нашли древние орудия, среди которых находились скребки.